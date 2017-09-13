"İş kıyafetleri çalışana can güvenliği de sağlamalı"

İş kıyafetlerinde öncelik iş sağlığı ve güvenliği



İSTANBUL - İş kıyafetlerinin iş sağlığı ve güvenliği gibi ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte üretilmesi gerektiğine dikkat çeken Form Kurumsal İş Elbiseleri Sahibi Oğuzhan Dadaş, "İş kıyafetleri sadece kumaştan ibaret olmamalı aynı zamanda çalışanın güvenliğini de sağlamalı" diyerek Türkiye'nin hala daha bu konuda eksik olduğuna değindi.

Dünyada ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği konusuna gün geçtikçe daha da önem verilmeye başlandı. Bununla birlikte özellikle çalışanların iş kazalarının sıfıra indirilmesi için yapılan önlemler ve çalışmalar artık iş kıyafetlerine de yansıdı. Gerek gelişen teknolojiye gerekse konuya verilen hassasiyetler doğrultusunda üretimler gerçekleştirdiklerini dile getiren Oğuzhan Dadaş, iş sağlığı ve güvenliği konusunda Avrupa ile aynı düzeye gelmeye çalıştıklarını söyleyerek çalışanların gün boyu üzerinde bulundurdukları kıyafetlerin de bu şartlara uygun olması gerektiğine vurgu yaptı.

"İş güvenliği konusundaki denetimler az"

Türkiye'deki iş güvenliğinin özellikle maden kazalarından sonra daha da arttırıldığını vurgulayan Dadaş, "tabi son zamanlarda iş güvenliği artık daha çok ön plana çıkmaya başladı. Bu konuda özellikle inşaat sektörü çok sıkı bir denetimde. Fakat yine de bu denetimler hala daha az. Büyük kurumsal inşaat firmaları korunma amaçlı bu kurallara ve tedbirlere uyuyor yalnız küçük kapsamlı inşaatlarda daha bu durum gelişmedi. Baret ve çelik burunlu ve korumalı ayakkabılar kullanılmıyor. Bunların kullanılması da her inşaatta şart" diyerek konunun önemine vurgu yaptı.

İş elbiselerinin kişisel koruyucu donanım ürünleri özelliğinin alması ile birlikte el, ayak, göz ve kulak gibi birçok organın korunması gerektiğinin artık şart olduğunu dile getiren Dadaş, "Mesela dışarıda çalışan işçiler için reflektif kıyafetler, kaynak ve demir saç yapanlar için yanmaz özelliği olan kumaşlardan elde edilen kıyafetler, medikal ve gıda sektörü içerisinde lekeleri kolay çıkaran ve çok ütü istemeyen kumaşlar gibi kendi içerisinde fazlaca önemli detaylar var. Bunun yanı sıra sadece kumaşların özellikleri değil sahip olduğu yapı ile birlikte çalışanın sağlığı da artık korunuyor" ifadelerini kullandı.

"İş kıyafetlerini giyimden çıkarıp koruma ve teknik özelliklerine önem veriyoruz"

Gelişen ve yenilenen teknolojilerin de zamanla iş kıyafetlerine yansıdığına değinen ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini de söyleyen Dadaş,"Mesela daha önce dış mekan montları sadece dikilirdi ama biz artık kendi bünyemizde kaynak bant makinesi kullanarak dikişleri alttan izole ediyor ve su geçirmez hale getiriyoruz. Aynı şekilde çeşitli yöntemlerle çabuk alev almayan ve yanmama özelliğini taşıyan kumaşlardan da faydalanıyoruz. İş elbiselerini biz giyimden çıkarıp daha koruyucu daha teknik özellikler kapsayan farklı kıyafetler olarak meydana çıkardık. Yaptığımız işleri Avrupa'yı takip ederek yapıyoruz. Bu şekilde de aynı kulvarda olmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda tabi ihracatımızda söz konusu. Avrupa'ya ve yurt içi piyasasına üretim yapıyoruz" diye konuştu.

Son olarak da iş elbiselerine verdikleri önemden dolayı açmış oldukları mağazan da bahseden Dadaş, "İş giyim market adı altında 600 metrekare mağazamızda KKD ve iş elbiselerinin tamamını kapsayan ilk mağazamızı da açtık. Bu oluşumu da zincir mağazalar haline getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca işgiyimmarket.com sanal alışveriş sitemizi de önümüzdeki günlerde aktif hale getirip müşterilimize daha da kolaylık sağlayacağız"diyerek sözlerini tamamladı.