İş Kazasında Ölen Madenci Toprağa Verildi
ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında iş kazası sonucu hayatını kaybeden maden işçisi 37 yaşındaki Serkan Cansızoğlu toprağa verildi.
ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında iş kazası sonucu hayatını kaybeden maden işçisi 37 yaşındaki Serkan Cansızoğlu toprağa verildi.
TTK Üzülmez Müessesesi Asma İşletme Müdürlüğü maden ocağında 2 yıl önce iş başı yapan maden işçisi Serkan Cansızoğlu, yerin 170 metre altında çalışırken kömür taşıma bandına sıkışarak hayatını kaybetti. 1 çocuk babası Cansızoğlu için Hz.Ali Acılık Camii'nde cenaze namazı kılındı. Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine madencinin taraftarı olduğu Beşiktaş'ın formaları konuldu. Cansızoğlu'nun cenazesi ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından Ontemmuz Mahallesi'nde toprağa verildi.
- Zonguldak