İş Kazasında Ölen Madenci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında meydana gelen kazada yaşamını yitiren maden işçisi Serkan Cansızoğlu, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Dün öğlen saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde -170 kotunda meydana gelen iş kazasında iki çocuk babası Serkan Cansızoğlu (30) isimli madenci yaşamını yitirmişti. Serkan Cansızoğlu için Acılık Hz. Ali Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Tabutunun üzerine çok sevdiği Beşiktaş forması konulan maden işçisi, İl Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ontemmuz Mezarlığı'na götürüldü.



Serkan Cansızoğlu'nun 3 yıl önce KPSS ile kurumda işe başladığı öğrenildi. - ZONGULDAK