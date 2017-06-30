Iş Kazasında Hayatını Kaybeden Maden Işçisinin Cenazesi Defnedildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren işçinin cenazesi, toprağa verildi.



Alınan bilgiye göre, TTK Üzülmez Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalıştığı sırada makineye sıkışarak yaşamını yitiren Serkan Cansızoğlu'nun cenazesi (37), yakınları tarafından Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alındı.



Cansızoğlu'nun cenazesi, Acılık Hz. Ali Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından On Temmuz Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, sendikacılar, maden işçileri ve yakınları katıldı.



Dün TTK Üzülmez Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan Serkan Cansızoğlu (37), çalıştığı yerdeki makineye sıkışmıştı. Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan işçiye müdahale eden kurumun sağlık ekibi, Cansızoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirlemişti.