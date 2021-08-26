İş kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Karabük'te üzerine ağırlık düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zafer Uzuntaş (22) kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'te üzerine ağırlık düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zafer Uzuntaş (22) kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir haddehanede meydana gelen olayda Zafer Uzuntaş (22) isimli genç üzerine ağırlık düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Uzuntaş için Yenişehir Çamlık Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Uzuntaş'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngoren, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan gencin cenazesi Aile Mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı