İş kazasında can verdi
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İş kazasında can verdi

24.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:20
İş kazasında can verdi

İZMİR'in Bornova ilçesinde çalıştığı çimento fabrikasında temizlemeye çalıştığı elek taşıma bandına sıkışan Halil Dülger (39), hayatını kaybetti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde çalıştığı çimento fabrikasında  temizlemeye çalıştığı elek taşıma bandına sıkışan Halil Dülger (39), hayatını kaybetti.  

Kemalpaşa Caddesi üzerindeki bir çimento fabrikasında çalışan Halil Dülger, bugün, temizlik yaptığı elek taşıma bandına sıkıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Dülger'in hayatını kaybettiğini belirledi. Dülger'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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