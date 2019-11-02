İş kadınlarına farkındalık eğitimi

02.11.2019 15:23

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Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehsuvar Gökgöz tarafından meme kanserinde tanı ve tedaviye yönelik çeşitli bilgiler katılımcılara aktarıldı. Programa Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Oya Eroğlu ve dernek üyeleri ile sağlık çalışanları katıldı.

Eğitimde konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğu bilgisini verdi. Meme kanserinin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Dr. Akan, "Biliyoruz ki meme kanseri erken teşhisle yüzde 98 oranında engellenebilmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımızın stratejileri doğrultusunda biz, meme kanserine karşı vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye ve erken teşhis için kanser taramalarını yaptırmaya gayret ediyoruz. Bursa geneline baktığımızda her ilçemizde meme kanseri taramalarını büyük bir alt yapı ile gerçekleştiriyoruz. Hastanelerimizin yanı sıra Sağlıklı hayat merkezlerimizde bulunan KETEM birimlerimiz ile de her mahallemize ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Taramalara Dikkat Çekiliyor

Kanser taramalarının gönüllülük esasına dayadığını vurgulayan Dr. Akan, "Bu nedenle kadınların meme kanseri nedenleri, belirtileri, korunma, tarama, taramanın ne zaman ve nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önemlidir. Kanser taramalarında başarı, kadınların taramalara katılımı ile başarıya ulaşabilir. Bu yüzden çeşitli toplumun tüm kesiminden temsilcilerle bir araya gelerek onlara kanseri anlatıyoruz ve taramaların önemini vurguluyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitimin ardından, kendi kendine muayenenin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen 'Hanımlar Sağlığınız Parmaklarınızın Ucunda' etkinliğinde ise kadın muhtarlar, üzerinde meme kanserinin simgesi olan kurdeleyi hep birlikte pembeye boyadılar.

Kaynak: Bültenler