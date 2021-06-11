İş kadını Gül Basan, "Herkes kendi ayaklarının üstünde durmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş kadını Gül Basan, "Herkes kendi ayaklarının üstünde durmalı"

İş kadını Gül Basan, 'Herkes kendi ayaklarının üstünde durmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kayseri'de kaşe, davetiye ve reklam işleri ile uğraşan 50 yaşındaki Gül Basan, kadınlara tavsiyede bulunarak, "Herkes kendi ayaklarının üstünde durmalı" dedi.

Kayseri'de kaşe, davetiye ve reklam işleri ile uğraşan 50 yaşındaki Gül Basan, kadınlara tavsiyede bulunarak, "Herkes kendi ayaklarının üstünde durmalı" dedi.

Kayseri'de Sahabiye Mahallesi'nde kaşe, davetiye ve reklam işleri ile uğraşan ve sokakta reklam afişleri diken 50 yaşındaki Gül Basan, çalışkanlığı ile diğer kadınlara örnek oluyor. Yaz mevsimi nedeniyle işlerin hareketlendiğini söyleyen Basan, "Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum ve bu işi yapmaktan memnunum" dedi.

Basan, kadınların çalışmaktan korkmaması gerektiğini ifade ederek, "Herkes kendi ayaklarının üstünde durmalı" diyerek kadınlara tavsiyede bulundu. - KAYSERİ

İş kadını Gül Basan, 'Herkes kendi ayaklarının üstünde durmalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Mehmet Muş Muharrem İnce Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Diego Şenol Güneş Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İş kadını Gül Basan, "Herkes kendi ayaklarının üstünde durmalı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 15:04:07. #1.14#

title