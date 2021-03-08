İZMİR İş kadını Girgin, 'Rallycross Şampiyonası'na hazırlanıyor

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İş kadını Girgin, 'Rallycross Şampiyonası'na hazırlanıyor

İZMİR'de iş kadını Evren Girgin (44), 'Rallycross Şampiyonası'na hazırlanıyor. Yarış pilotu Bahadır Sevinç'ten ders alan Girgin, 'Biz kadınlar çok güçlüyüz. Sadece içimizdeki gücü keşfetmemiz gerekiyor' dedi.

İş kadını Evren Girgin, yarış pistlerinin tozun attırmaya hazırlanıyor. Evcil hayvan ürün ve malzemeleri satan bir şirketin sahibi olan Evren Girgin, evli ve 16 yaşında bir kız çocuğu annesi. Yoğun iş temposuna ve sorumluluklarına rağmen hobi olarak başladığı yarış pilotluğunda kendini geliştirmek için bir yıldır Bahadır Sevinç'ten özel ders alıyor. Mayıs ayında Menderes ilçesindeki kırsal Kısıkköy Mahallesi'ndeki pistte yapılacak olan 'Rallycross Şampiyonası'na hazırlanan Girgin, kadınların isterse her şeyi başarabileceğini söyledi.

Otomobil kullanmayı ve hız yapmayı sevdiğini belirten Girgin, 'Yarışlara hobi olarak başladım. Gün içinde trafikte araç kullanırken oldukça dikkatliyim. Bundan dolayı olsa gerek yarış pistlerinde olmama herkes şaşırıyor. Öte yandan da takdir alıyorum dedi.

İş hayatının yoğun olduğunu, buna rağmen çok sevdiği yarışlara hazırlanabilmek için program yaptığını kaydeden Evren Girgin, İş, aile ve sosyal hayatımızı programladık. Ticaret hayatında da erkeklerle omuz omuza çalışıyoruz. Hayat müşterektir ve onların yaptığı her işi biz de yapabiliriz? şeklinde konuştu.

'KADINLAR DAHA ÇOK KONSANTRE OLUYOR'

Kadın yarış pilotlarına eğitim veren Bahadır Sevinç ise, 'Bu sene kadınlar takımı kurduk. 2021 yılının kadınlar yılı olacağını düşünüyorum. Kadınlar yarışırken daha çok konsantre oluyor. Erkekler yarış sırasında hırslandıkları için ciddi hatalar yapabiliyor. Erkeklere 12 saatte verilen eğitimi, kadın pilot 9-10 saatte alabiliyor. Evren Girgin'i Rallycross sezonunda üst sıralarda göreceğimize inanıyorum dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı