İş İsteyen Genç Kız Tarafından Bıçaklanan Kuaför 5 Lira Yüzünden Ölümden Döndü

İş İsteyen Genç Kız Tarafından Bıçaklanan Kuaför 5 Lira Yüzünden Ölümden Döndü

Denizli'de kuaförde çalışan 24 yaşındaki Mine Cankal, kaşlarını aldırıp 5 liralık ücreti ödemek istemeyen Safiye Bulut tarafından göğsü ve bacağından bıçaklandı.

Denizli'de 24 yaşındaki kuaför Mine Cankal, daha önce tartıştığı genç kızın kaşlarını aldı ve 5 lira istedi. Kanal D'nin özel haberine göre, parayı vermek istemeyen genç kız, Cankal'ı göğsü ve bacağından bıçakladı. Cankal, iki gün komada kaldı.

15 LİRA YEVMİYE VERECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Adının Safiye Bulut olduğunu söyleyen genç kız kuaföre gelip iş istedi. Kuaför Mine Cankal, alacakları kalfaya günlük 15 lira yevmiye ve prim verebileceklerini söyleyince, Safiye Bulut "Ben çocuk muyum" diyerek sinirlendi ve oradan ayrıldı.

MÜŞTERİ KILIĞINDA GELİP BIÇAKLA YARALADI

Ertesi gün kuaföre müşteri gibi gelen Bulut, kaşlarını aldırdı. Mine Cankal, 5 lira ücret istedi. Bulut, "Ne parası istiyorsun" diyerek, kendisini dükkandan çıkartmak isteyen Mine Cankal ile tartıştı. Kuaförün dışında pusu kuran Bulut, Mine Cankal dışarı çıktığında üstüne saldırdı. Elindeki bıçakla, Cankal'ı göğsü ve bacağından yaraladı.

5 LİRA İÇİN 2 GÜN KOMADA KALDI

Ağır yaralanan Cankal, hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Cankal, 5 lira için 2 gün komada yattı. Polisler, 5 gündür her yerde saldırganı arıyor.

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YORUMLAR (8)

  • ZGR:
    Asgari ücretin 1600 tl olduğu bi ülkede sen kalkıp işe ihtiyacı olan birine günlük 15 tl yani ayda 450 tl veriyorsun??????? Sonra bu ülkede işsizlik var ,, 10 bin tl harcayıp dükkan açıp kendini patron sayan tiplerden dolayı bu ülkede işsizlik var
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  • GİRESUNLU:
    Bu Kız potansiyel Katil demek. . . bu gençler demek i ne yiyorsa ne içiyorsa beyinlerinde hasar bırakıyor. . . sonra Zombilere dönüşüyorlar. . . Şu dizileri kaldırın artık. . . eğitici şeyler koyun YETER artık. . . Hükümet el atsın bu vakalara lütfen yaaa. . .
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