İş insanlarını dolandıran 4 şüpheli, tutuklandı
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İş insanlarını dolandıran 4 şüpheli, tutuklandı

İş insanlarını dolandıran 4 şüpheli, tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da, sahte çek ve senetlerle iş insanlarını 5 milyon TL dolandıran ve silah zoruyla tahsilat yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BURSA'da, sahte çek ve senetlerle iş insanlarını 5 milyon TL dolandıran ve silah zoruyla tahsilat yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit ve şantaj yoluyla alacak tahsil eden, düzenledikleri sahte çek ve senetlerle çok sayıda iş insanını toplam 5 milyon TL dolandırdıkları belirlenen şebekeye yönelik dün operasyon düzenledi. Operasyonda, şebeke lideri A.Ç. ile onun talimatlarıyla iş insanlarını silahla tehdit ettiği tespit edilen M.T., S.S. ve R.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, mağdurlardan zorla aldıkları değerlendirilen 386 bin TL değerinde 12 çek ve senetle, ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirdi.4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


İş insanlarını dolandıran 4 şüpheli, tutuklandı
İş insanlarını dolandıran 4 şüpheli, tutuklandı
İş insanlarını dolandıran 4 şüpheli, tutuklandı
İş insanlarını dolandıran 4 şüpheli, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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