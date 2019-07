İş insanlarından Çukurova Bölgesel Havalimanında inceleme

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, Tarsus ilçesinde yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanıyla ilgili, "Her noktada çalışma var. Güvenlik ve servis yolundan terminal binalarına kadar her şeyin yapımı hızla sürüyor." dedi.

Engin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, inşaat çalışmaları devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 8 milyon metrekarelik alanda inşa edildiğini söyledi.

Alandaki çalışmaların hızla sürdüğünün altını çizen Engin, "Bu alanın 1 milyon 200 bin metrekaresi çok kaliteli, üst düzey beton kaplamalı. Birinci pist tamamen bitmiş durumda. Pist 3,5 kilometre uzunluğa ve 75 metre genişliğe sahip bir alan. İkinci pistte de taksi, toprak ve betonarme işleri tamamlandı. Şu anda çalışmalar son hızıyla devam ediyor." ifadesini kullandı.

Çukurova Bölgesel Havalimanındaki çalışmalarda 500'ü aşkın personelin görev aldığını aktaran Engin, "Her noktada çalışma var. Güvenlik ve servis yolundan terminal binalarına kadar her şeyin yapımı hızla sürüyor." dedi.

Engin, havalimanındaki alt ve üst yapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA