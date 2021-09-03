İş insanlarına teşekkür plaketi takdim edildi
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İş insanlarına teşekkür plaketi takdim edildi

İş insanlarına teşekkür plaketi takdim edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Avrupa Karabükspor Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, tarafından düzenlenen programda selzedelere toplanan yardım için destek olan iş adamlarına plaket takdim edildi.

Avrupa Karabükspor Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, tarafından düzenlenen programda selzedelere toplanan yardım için destek olan iş adamlarına plaket takdim edildi.

Programa dernek üyelerinin yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, iş insanları Abdullah Ören, Özcan Köktürk, Erdal Köktürk, İlhan Bükrücü Orçun Aygün, Sevan bulut, Mehmet Kırtay ve Bilal İnam katıldı.

İlk olarak programda Kastamonu ve çevresinde selzedeler için hazırlanan yardım tırına destek olan iş insanlarına Avrupa Karabükspor Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah İnam tarafından plaket takdim edildi.

Öte yandan iş insanları 500 öğrenci için yapılacak olan yardım için de destek sözü verdi.

Başkan İnam, derneğin her türlü çalışmalarında desteklerini esirgemeyen iş insanlarına teşekkür etti.

Programda konuşan Milletvekili Sarıkaya, Avrupa'da yaşayan Türklerin yanında olduklarını ve yaşadıkları sorunlarla ilgileneceğini belirtti.

Başkan İnam, programa katılan Milletvekili Sarıkaya'ya da teşekkür plaketi takdim etti. - KARABÜK

İş insanlarına teşekkür plaketi takdim edildi
İş insanlarına teşekkür plaketi takdim edildi
İş insanlarına teşekkür plaketi takdim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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