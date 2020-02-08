İş insanının 2 milyon 350 bin lirasını çaldıkları iddia edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı

08.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:22

Antalya'da iş insanının ev ve iş yerindeki iki kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 7 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İş insanı İ.S'nin ev ve iş yerindeki iki çelik kasadan 2 milyon 350 bin lirasının çalınmasına ilişkin 7 kişi gözaltına alınmış, zanlıların, aralarındaki iş bölümüne göre parayı paylaştıkları, iki ev ve otomobil aldıkları iddia edilmişti.

Kaynak: AA