İş insanının 2 milyon 350 bin lirasını çaldıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » İş insanının 2 milyon 350 bin lirasını çaldıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı - Haber

İş insanının 2 milyon 350 bin lirasını çaldıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Antalya'da bir iş insanının ev ve iş yerindeki iki kasadan 2 milyon 350 bin lira çaldıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

07.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:37
İş insanının 2 milyon 350 bin lirasını çaldıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

'da bir iş insanının ev ve iş yerindeki iki kasadan 2 milyon 350 bin lira çaldıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Asayiş Şubesi ekipleri, İ.S'nin, ev ve iş yerindeki iki çelik kasadan toplamda 2 milyon 350 bin lirasının çalındığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerden B.Y.A'nın, İ.S'nin arkadaşı olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından B.Y.A. ile S.G, E.S, F.Ç, T.T, K.K. ve G.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, aralarındaki iş bölümüne göre parayı paylaştıkları, iki ev ve otomobil aldıkları iddia edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler