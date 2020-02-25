İş insanının 14 yaşındaki oğlu evinde ölü bulundu
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İş insanının 14 yaşındaki oğlu evinde ölü bulundu

Sarıyer'de bir iş insanının 14 yaşındaki oğlu, yaşadıkları villada ölü bulundu.

25.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:22
İş insanının 14 yaşındaki oğlu evinde ölü bulundu

'de bir iş insanının 14 yaşındaki oğlu, yaşadıkları villada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Doğanbey Caddesi'ndeki bir siteden silah sesi gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin, silah sesinin geldiği villada yaptıkları inceleme sonucu A.A. isimli iş insanının 14 yaşındaki oğlu A.A. ölü olarak bulundu.

Yapılan ilk incelemede A.A.'nın silahla başından vurulduğu belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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