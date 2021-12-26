İş insanının 1 milyon lirasını gasbedenler yakalandı (2)

KOCAELİ (DHA) - 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nde hırsızlık ve gasp suçlarından adliyeye sevk edilen F.Y, İ.Ç, F.A. ve A.Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

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