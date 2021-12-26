İş insanının 1 milyon lirasını gasbedenler yakalandı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş insanının 1 milyon lirasını gasbedenler yakalandı (2)

İş insanının 1 milyon lirasını gasbedenler yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

4 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nde hırsızlık ve gasp suçlarından adliyeye sevk edilen F.Y, İ.Ç, F.A. ve A.Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

KOCAELİ (DHA) - 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nde hırsızlık ve gasp suçlarından adliyeye sevk edilen F.Y, İ.Ç, F.A. ve A.Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title