İş insanının 1 milyon lirasını gasbedenler yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
4 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nde hırsızlık ve gasp suçlarından adliyeye sevk edilen F.Y, İ.Ç, F.A. ve A.Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
KOCAELİ (DHA) - 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'nde hırsızlık ve gasp suçlarından adliyeye sevk edilen F.Y, İ.Ç, F.A. ve A.Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
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