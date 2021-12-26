İş insanının 1 milyon lirasını gasbedenler yakalandı

KOCAELİ'nde çaldıkları otomobil ile girdikleri iş yeri ve kurumdan 60 bin TL alıp, kaçan daha sonra bir iş insanın 1 milyon lirasını gasbeden 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

Dilovası ilçesinde 9 Aralık sabahı bir iş yeri ile kuruma giren şüpheliler, 60 bin TL ile 2 adet ruhsatlı tabancayı çaldı. Haber verilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 Aralık akşamı çalıntı ihbarı yapılan otomobilin bu hırsızlık olayında kullanıldığını tespit etti. Polis, çalınan otomobili Gebze ilçesinde terk edilmiş olarak buldu.

Şüphelilerin kimliklerini de belirleyen ekipler, Dilovası ve Körfez ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile F.Y.(32), İ.Ç.(51), F.A.(25) ve A.Y.'yi (36) gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada çalınan para ve tabancalar bulunamadı. Şüphelilerden F.Y. ve İ.Ç.'nin daha önce de çeşitli suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.