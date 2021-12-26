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İş insanının 1 milyon lirasını gasbedenler yakalandı

İş insanının 1 milyon lirasını gasbedenler yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nde çaldıkları otomobil ile girdikleri iş yeri ve kurumdan 60 bin TL alıp, kaçan daha sonra bir iş insanın 1 milyon lirasını gasbeden 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

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KOCAELİ'nde çaldıkları otomobil ile girdikleri iş yeri ve kurumdan 60 bin TL alıp, kaçan daha sonra bir iş insanın 1 milyon lirasını gasbeden 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

Dilovası ilçesinde 9 Aralık sabahı bir iş yeri ile kuruma giren şüpheliler, 60 bin TL ile 2 adet ruhsatlı tabancayı çaldı. Haber verilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 Aralık akşamı çalıntı ihbarı yapılan otomobilin bu hırsızlık olayında kullanıldığını tespit etti. Polis, çalınan otomobili Gebze ilçesinde terk edilmiş olarak buldu.

ÇALINAN PARALAR BULUNAMADI

Darıca ilçesinde de bir iş insanı, 20 Aralık'ta silahla tehdit edilerek gasbedildi. İş insanının çantasının içerisindeki 1 milyon lirayı alanlar, kaçtı. Ekipler, incelemeler sonucunda şüphelilerin daha önceki iki olaya karışan kişiler olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin kimliklerini de belirleyen ekipler, Dilovası ve Körfez ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile F.Y.(32), İ.Ç.(51), F.A.(25) ve A.Y.'yi (36) gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada çalınan para ve tabancalar bulunamadı. Şüphelilerden F.Y. ve İ.Ç.'nin daha önce de çeşitli suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.


İş insanının 1 milyon lirasını gasbedenler yakalandı

İş insanının 1 milyon lirasını gasbedenler yakalandı

İş insanının 1 milyon lirasını gasbedenler yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

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