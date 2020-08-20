İş insanını kaçırıp, 1 milyon 400 bin TL fidye isteyen şüpheliden 1'i yakalandı
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İş insanını kaçırıp, 1 milyon 400 bin TL fidye isteyen şüpheliden 1'i yakalandı

ADANA'da 4 kişi tarafından dövülüp kaçırılan, ailesinden ve iş ortağından 1 milyon 400 bin lira fidye istenen iş insanı Musa Ş., polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

İş insanını kaçırıp, 1 milyon 400 bin TL fidye isteyen şüpheliden 1'i yakalandı
20.08.2020 10:31 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:35

ADANA'da 4 kişi tarafından dövülüp kaçırılan, ailesinden ve iş ortağından 1 milyon 400 bin lira fidye istenen iş insanı Musa Ş., polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Şüphelilerden 1'i yakalanıp tutuklanırken, kaçan 3 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay, 13 Ağustos günü merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İş insanı Musa Ş. evine giderken, otomobilin önü başka bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen yüzü maskeli 4 kişi, Musa Ş.'yi dövüp, kendi araçlarına bindirerek olay yerinden ayrıldı. Şüpheliler, Musa Ş.'yi götürdükleri mısır tarlasında da sopa ve yumrukla dövdü. Şüpheliler, 5 milyon lira fidye istediği Musa Ş.'yi, "Bu para gelmezse, seni burada öldürürüz" diye tehdit etti. Bunun üzerine iş insanı, ortağı Hasan A.'yı arayıp kaçırıldığını ve şüphelilerin fidye istediğini söyledi. Bu sırada telefonu alan şüpheliler Hasan A.'ya, "Bize 5 milyon lira getireceksin. Seni daha sonra arayıp adresi vereceğiz. Sakın polise gitme" diyerek gözdağı verdi. 

1 MİLYON 400 BİN TL FİDYEYE ANLAŞTILARİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Hasan A.'nın durumu bildirmesi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin izini süren ekipler, Musa Ş.'nin aracının en son Yenidoğan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Polis, şüphelilerin, Servet A., Abdurrezzak B., Hasan B. ve Serhan Y. olduğunu belirledi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu ve aynı bölgede olduğunu saptadı.Polisin çalışmaları sürerken, Hasan A. da şüphelilerle konuşup, 1 milyon 400 bin lira fidye vermek için anlaştı. Polis, Musa Ş.'nin mısır tarlasında rehin tutulduğunu saptadı.TERMAL KAMERAYLA TESPİT EDİLDİLER14 Ağustos gecesi dron ve termal kamera ile Musa Ş.'nin yeri tespit edildi. Ardından operasyon düzenleyen ekipler, Musa Ş.'yi kurtardı. şüphelilerden Serhan Y.'yi de yakaladı. Diğre 3 şüpheli ise gecenin karanlığından da faydalanarak kaçtı.Yaralanan Musa Ş., hastaneye kaldırıldı. İş insanı, ifadesinde, kendisini Servet A.'nın kaçırdığını, diğer şüphelilerin ona yardım ettiğini, istedikleri fidye gelmediği için kendisini sürekli dövüp, işkence yaptıklarını söylediği öne sürüldü.FİRARİ 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Emniyete götürülen şüpheli Serhan Y.'nin, iş insanını kendisinin dövmediğini, Servet A.'nın arkadaşı olduğunu ve fidye isteme olayıyla ilgisi olmadığını söylediği iddia edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA

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