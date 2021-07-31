İş insanından TEMA'ya 10 bin fidan bağışı
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İş insanından TEMA'ya 10 bin fidan bağışı

İş insanından TEMA'ya 10 bin fidan bağışı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SS Finans'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Seven, TEMA Vakfı'nın fidan bağışı kampanyasına 10 bin fidan bağışladı.

SS Finans'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Seven, TEMA Vakfı'nın fidan bağışı kampanyasına 10 bin fidan bağışladı. Seven, farklı sektörlerdeki iş insanlarını kampanyayı desteklemeye davet etti.

TEMA Vakfı, Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarında zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için fidan bağışı kampanyası başlattı. Kampanyaya farklı kesimlerden ve sektörlerden destek yağıyor. SS Finans'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Seven de, kampanyaya 10 bin fidan ile katıldı.

"HERKES 1 FİDAN BAĞIŞLASA 80 MİLYON FİDAN OLUR"

"Ülkemizdeki yangınlar kalbimizi yaktı. Umudumuzu ve geleceğimizi yeniden yeşertmeliyiz" diyen Seven, şöyle devam etti:

"SS Finans olarak ülkemizin dört bir yanı yanarken sessiz kalamazdık. TEMA Vakfı, çok önemli bir adım attı ve yangınlarda zarar gören bölgelerde yaraları sarmak adına fidan bağışı kampanyası başlattı. Kampanyayı duyar duymaz hemen bağışta bulunduk. Umudumuzu yeniden yeşertmek için 10 bin fidan ile kampanyaya destek veriyoruz."

Sabahattin Seven, her sektörden iş insanları başta olmak üzere imkanı olan herkesin TEMA'nın fidan bağışı kampanyasına katkı sunması gerektiğini belirterek, "Milletçe elimizi taşın altına koymak zorundayız. Öncelikle de iş insanları elini taşın altına koymalı. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Bir fidan 10 lira, herkes 1 fidan bağışlasa 80 milyon fidan olur."

"İŞ İNSANLARININ KAMPANYAYI DESTEKLEMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

'TEMA Vakfı'nın çağrısı aslında geleceğimize bir çağrıdır' diyen Seven, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin yemyeşil ormanları yanarken yüreklerimiz de yandı. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, umutlarımızın tekrar yeşermesi için biz de varız. Şirket olarak 10 bin fidan ile kampanyaya katkı sağlıyoruz. Yangınlarda zarar gören bölgelerin fidanlarla donatılması için elimizi taşın altına koyduk. İş insanlarının her birinin bu kampanyaya destek olmasını ümit ediyoruz. Doğal yaşamda ağaçlarla birlikte farklı türden canlıları da yitirdik. Yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Umarım tekrar orman yangınları yaşamayız."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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