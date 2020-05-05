İş insanından Havza Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine un gönderildi

Samsun'un Havza ilçesinde bir iş insanı tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine un hediye edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde bir iş insanı tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine un hediye edildi.

Adını açıklamayan bir iş insanı tarafından belediye hizmet binasında çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine 10 kilogramlık un gönderildi.

Unları grup üyelerine teslim eden Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, iş insanının Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirerek, "Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde 65 yaş üstü ve kronik hastalara hizmet için 7 gün 24 saat özveri ile çalışan grup üyelerine teşekkür etmek için değerli kardeşimiz böyle bir şey yapmak istedi. Kardeşimizin yaptığı, hasta ve yaşlılarımıza hizmet için çalışan görevlilere bir vefa örneğidir. Bu işe bizleri aracı kıldığı için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri de kendilerine hediye gönden iş insanı ile bunu getiren Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA