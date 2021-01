İş insanından 'akaryakıt ödüllü' kan bağışı kampanyası

TRABZON 'da iş insanı Yaşar Erbaşaran, sahibi olduğu akaryakıt istasyonunda Kızılay desteğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi. Bir ünite kan bağışlayana 50 TL'lik ücretsiz akaryakıt ve yelek hediye etti. Erbaşaran'ın babasının 30'uncu ölüm yıldönümü nedeniyle başlattığı kampanyaya, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ilgi gösterdi.

Akçaabat ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun sahibi ve Akçaabatlılar Vakfı Başkanı iş insanı Yaşar Erbaşaran, babasının 30'uncu ölüm yıl dönümünde, kan bağışı kampanyası başlatmaya karar verdi. Erbaşaran, sahibi olduğu akaryakıt istasyonunda Kızılay desteğiyle kampanya düzenledi. Erbaşaran, her bir ünite kan bağışlayana da 50 TL'lik ücretsiz akaryakıt ve yelek hediye etti. Akaryakıt istasyonunda kurulan Kızılay Kan Bağış TIR'ına gelen vatandaşlar, bağış yapıp, hediyelerini aldı. Kampanyaya vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yoğun ilgi gösterdi.

'RAHMETLİ BABAM İÇİN HER YIL DÜZENLİYORUM'Kan bağışı kampanyasını bu yıl 11'inci kez düzenlediklerini söyleyen Yaşar Erbaşaran, geçen yıl düzenlenen kampanyada 661 ünite kan bağışıyla rekor kırıldığını anlatı. Erbaşaran, "Bu yıl pandemi nedeniyle biraz gecikme yaşadık. Kızılay'dan kan stokunun azaldığını duyunca yine yapmak istedim. 1 ünite kan verene yelek ve 50 liralık akaryakıt hediye ediyoruz. 1 kez kan veren 3 hayat kurtarır. duyarlı olalım, Kızılay'a kan bağışlayalım. İlerleyen günlerde daha geniş kapsamlı bir kampanya yapmak istiyorum. 30 yıl önce babamı kaybettim. O günden beri bu tür işlerle ilgileniyorum, babamın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl düzenliyorum. Ayrıca, 10 yıl önce Ankara'daki yeğenimin kalbinde problem olmuştu ve kan bulamamıştık. O zamanlar kan bulmak zordu ve parayla alınıyordu. Bunun da etkisiyle böyle bir işe giriştik. Hiçbir beklentim yok" dedi. 'HEDİYE OLMASA DA KAN VERİLMELİ'Akaryakıt istasyonuna gelip kan veren ilçe sakini Fikret Bakioğlu, "Kan vermek hayat kurtarmaktır. Kan vermek isteyen her şekilde verir. Hediye güzel bir şey tabi ama hediye olmasa da herkes kan vermeli. Kızılay'a sürekli kan bağışı yapıyorum" diye konuştu.'SADECE KAN YÖNÜYLE BAKMAK GEREKİYOR'Kan bağışı kampanyasına katılan Osman Kalyoncu, "Görev nedeniyle buradaydım, kampanyayı da görünce destek vermek istedim. Düzenli bir bağışçıyım. Kanla ilgili yapılan her kampanyanın içerisinde yer almaya çalışıyorum. Kampanyanın içeriğine bakınca, 'akaryakıt karşılığında kan veriliyor' olarak algılanması yanlış olur. Kampanya sonucunda aldığım bağışları, Akçaabatlılar Vakfı'na bağışta bulunacağım. Aynı anda 2 işi birden görmüş olacağız. Olaya sadece kan yönüyle bakmak gerekiyor. Gönül ister ki tüm Türkiye'de böyle bağışçılar olsun" ifadelerinde bulundu.'SÜRPRİZ OLDU' Kan bağışladıktan sonra akaryakıt ve yelek hediyesini alan Selçuk İslamoğlu da, "Hediye için bağış yapmamıştım, sürpriz oldu. Kan vermekteki amacımız hayat kurtarmak ve kanımızı yenilemekti. Organizasyonda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde insanlar çekinerek kan vermek istemiyor.1 kez kan vererek kurtaracağımız hayatları düşünmemiz lazım" dedi.

Akaryakıt istasyonunda çalışan Elif Kalaycı ise mutluluğunu dile getirerek, "İnternet üzerinden kampanyamızı duyurmuştuk. Çok güzel bir kalabalık oldu. Bu kadar katılım olacağını düşünmüyordum" şeklinde konuştu.

- Trabzon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM