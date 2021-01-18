İş insanı, yöneticisi olduğu eski kozmetik firmasına dava açıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İş insanı, yöneticisi olduğu eski kozmetik firmasına dava açıyor

18.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:49
İş insanı, yöneticisi olduğu eski kozmetik firmasına dava açıyor

Almanya'da 'Müthiş Türk' olarak tanınan iş insanı İlhan Doğan, yönetim kurulu başkan yardımcılığı kadar yükseldiği Almanya kökenli LR Kozmetik'e dava açmaya hazırlanıyor.

2010 yılında itibaren şirketle zorlu bir süreç yaşamaya başladığını dile getiren Doğan, "2016 yılında bu şirketle tüm ilişkilerimi kesmeme rağmen halen LR yöneticilerinin hukuk dışı yaklaşımıyla mücadele ediyorum" dedi. LR Health ve Beauty şirketinin dünya markası haline gelmesinde, kendisnin geliştirdiği stratejilerin büyük katkısının olduğunu belirten İlhan Doğan, şirket yöneticilerinin servetine el koyduğunu iddia etti. İş insanı,"Yıllık 200 milyon Euro kaybıma rağmen hukuki zeminde bu mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Acun Ilıcalı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İş insanı, yöneticisi olduğu eski kozmetik firmasına dava açıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 11:49:45. #1.14#
title