İş insanı, veresiye defterindeki 3 bin 183 lira borcu ödedi
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Zile, Güncel

İş insanı, veresiye defterindeki 3 bin 183 lira borcu ödedi

TOKAT'ın Zile ilçesinde, hayırsever iş insanı, bakkal Kebayi Kara'nın (51) veresiye defterini satın alarak, 60 kişinin 3 bin 183 liralık borcunu ödedi.

20.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:57
İş insanı, veresiye defterindeki 3 bin 183 lira borcu ödedi

TOKAT'ın Zile ilçesinde, hayırsever iş insanı, bakkal Kebayi Kara'nın (51) veresiye defterini satın alarak, 60 kişinin 3 bin 183 liralık borcunu ödedi.

Zile ilçesinde isminin açıklanmasını istenmeyen iş insanı, Minareyi Kebir Mahallesi'nde 27 yıllık bakkal Kebayi Kara'yı ziyaret ederek, veresiye defterindeki toplam borcu sordu. Bakkal sahibi Kebayi Kara ise 60 kişinin toplam 3 bin 183 lira borcu olduğunu söyledi. Bunun üzerine hayırsever, tüm borçları ödeyerek, veresiye defterini satın aldı. Bakkal Kara, bunun üzerine dükkanın camına 'Bu iş yerine kimsenin borcu yoktur. Hayırsever bir iş adamı tamamını ödemiştir' yazısı astı. Veresiye defterini almak için gelen kişiyi gördüğünde şaşırdığını söyleyen Kebayi Kara, "Dün bir vatandaş geldi, hayırlı işler diledi. 'Ben sizin veresiye defterini satın almak istiyorum' dedi. Ben de 'Kardeş dalga geçme' dedim. Bunun üzerine ısrar etti. Defterdeki veresiyeyi topladım, ödemeyi yaptı. İnsanlar memnun oldu. Ufak tefek borçlarından dolayı benim yanıma gelemeyen, utanan müşterilerimiz vardı. Çocuklarını gönderiyorlardı. Millet için de benim için de iyi oldu" diye konuştu.

 


İş insanı, veresiye defterindeki 3 bin 183 lira borcu ödedi

Kaynak: DHA

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