İş insanı ve gazeteci Toru, son yolculuğa uğurlandı
25.09.2020 16:53 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:57
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, Kanal Urfa TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Toru, son yolculuğa uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, Kanal Urfa TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Anadolu Yayıncılar Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Toru, son yolculuğa uğurlandı.
Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Toru'nun cenazesi yakınları tarafından memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.
Eyyüp Peygamber Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Toru, Harran Kapı Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Toru ailesi ve yakınları katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın