İş insanı Ulupınar' a kalite zirvesinde anlamlı ödül
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İş insanı Ulupınar' a kalite zirvesinde anlamlı ödül

19.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:30
İş insanı Ulupınar' a kalite zirvesinde anlamlı ödül

Karabük'ün yetiştirdiği üst yönetici ve iş insanı Özgür Ulupınar, bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesinde ödüle layık görüldü.

Karabük'ün yetiştirdiği üst yönetici ve iş insanı Özgür Ulupınar, bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesinde ödüle layık görüldü.

Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi ve ekonomideki değişimlerin takip edilmesi amacıyla organize edilen 34'üncü Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, Dünya Tüketici Hakları gününde gerçekleşti.

Tüketici sorunlarını dile getirmek ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere toplanan zirveye tüketiciye ürün ve hizmet sunan markaların yanı sıra bürokrasi, siyaset, medya ve sanat dünyasının önemli temsilcileri de katıldı.

Zirvede söz alan iş insanı Özgür Ulupınar, " Ben kendime bir hedef koymuştum. Çok başarılı olacağım. Üst düzey bir görev alacağım diye. Çünkü Karabük'te yaşadım. Karabük'ün şartlarını, Karabük'ün hayatını gördüm. ve dedim ki ben memleketimi çok seviyorum ama kendimi geliştirmem lazım dedim. Daha iyi noktalarda olmam lazım dedim. Korkmadım, tünelden öteye çıktım" diyerek başarısında yer alan faktörler hakkında bilgiler verdi.

Ulupınar, ayrıca, ekonomik ve siyasi gücün olmadığı yerde en önemli şeyin sosyal sermaye olduğunu ısrarla vurgulayarak sosyal bağlantıların önemine de değindiği zirvede ekonomi alanında ödüle layık görüldü. - KARABÜK

İş insanı Ulupınar' a kalite zirvesinde anlamlı ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:34:18. #1.14#
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