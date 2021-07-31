İş insanı Uğur Aslan'dan 10 bin fidan bağışı
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İş insanı Uğur Aslan'dan 10 bin fidan bağışı

İş insanı Uğur Aslan'dan 10 bin fidan bağışı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İş insanı Uğur Aslan, Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar nedeniyle kül olan alanları yeniden yeşertmek için harekete geçtiğini duyurdu.

İş insanı Uğur Aslan, Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar nedeniyle kül olan alanları yeniden yeşertmek için harekete geçtiğini duyurdu. Aslan, "İlk etapta 10 bin fidan ekeceğiz. Yangın bölgelerini yeniden yeşillendirene kadar çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Manavgat, Kayseri, Osmaniye, Mersin, Kilis, Marmaris, Bodrum, Didim, Milas... Başta turizm merkezleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanların alev aldığını belirten Proterra Cosmetics CEO'su Uğur Aslan, doğaya yeniden can vermek için 10 bin fidan bağışında bulunduğunu açıkladı.

İş insanı, söz konusu bölgeler yeniden yeşile kavuşana kadar bağışlarının süreceğini ifade ederek, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri içimizi yaktı. Şimdi birlik olma vakti. El ele vererek ormanlarımızı yeniden eski güzelliğine kavuşturacağız, doğaya hep birlikte can vereceğiz. Biz ilk etapta 10 bin fidan ekeceğiz. Yangın bölgelerini yeniden yeşillendirene kadar da çalışmalarımız devam edecek" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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