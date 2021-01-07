İş insanı Uğur Akkuş: 2021'de Türkiye'ye 1 milyar 700 milyon liralık yatırım yapacağız

Yeni yıla hızlı başladıklarını söyleyen A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, 2021 için 5 banka ve bir yatırım fonuyla anlaştıklarını, 220 milyon dolarlık yatırım kredisi ile 3 sektöre yatırım yapacaklarını söyledi.

Yeni yıla hızlı başladıklarını söyleyen A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, 2021 için 5 banka ve bir yatırım fonuyla anlaştıklarını, 220 milyon dolarlık yatırım kredisi ile 3 sektöre yatırım yapacaklarını söyledi. Holdingin, Türkiye'de bilişim-IT, sağlık, gayrimenkul-inşaat sektörlerine toplamda 1 milyar 700 milyon lira yatırım kazandırdığını belirten Akkuş, "2021 Türkiye'ye yatırım yılı olacak" dedi.

A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, 2021'de Türkiye'ye 1 milyar 700 milyon lira yatırım getireceğini açıkladı. Akkuş konuya ilişkin bilgi veren Akkuş, "Global Mask markası için 2021'de bayilikler kanalıyla yurt geneline yayılmayı hedefliyoruz. 2021'in ilk aylarında 1 milyar liralık yatırımla medikal malzemede plastik hammadde üretim tesisi açacağız. E-ticaret alanında da yatırım yapacağız. Bu yatırımın bedeli ise 20 milyon TL olacak. Bilişim- IT, e-spor, sağlık merkezi, inşaat sektörüne 700 milyon lira ayırmış olup 2021'de toplam 1 milyar 700 milyon liralık yatırımı Türkiye'ye getireceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gücüne inanarak pandemi sürecini az hasarla atlatacaklarına her zaman inandıklarını belirten Akkuş, "Global Mask adında Türkiye'nin en büyük maske üretim tesisini Hadımköy'de açtık. Global Gloves markasıyla eldiven üretimini üstlendik. Pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan medikal malzeme alanında ilk yatırımı biz gerçekleştirdik. NATO'nun resmi maske tedarikçisi olduk. Ülkemizi gururlandıracak birçok ilke imza attık. 2020'de farklı alanlarda birçok ilki gerçekleştirdik. Ülkemizin yarınlarına inanarak gelecek vaat eden alanlarda, katma değer yaratacağız ve gençler için çok sayıda proje ile genç istihdam sağlayacağız. Global Mask ile yurt içi ve yurt dışına bayilikler kanalıyla yaygınlaşacağız" ifadelerini kullandı.

BU YIL YATIRIMLAR HIZ KAZANIYOR

2021'in ilk aylarında Sakarya'da plastik hammadde üretim tesisini hayata geçireceklerini söyleyen Akkuş, "Ekolojik villalarla sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayacağız. Bunların yanında e-ticaret sitesi ve anti-aging merkezi açacağız. Sakarya'daki tesisin yatırım değeri 1 milyon lira iken, e-ticaret sitesinin yatırım değeri ise 20 milyon lira olacak. Alanında ünlü 25 ismin dükkanı e-ticaret platformunda yer alacak. Bu platform MENA, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar'da aktif olacak" dedi.

EKOLOJİK VİLLALARLA SAĞLIKLI BİR YAŞAM

"İstanbul ve İzmir'de hayata geçireceğimiz ekolojik villalarla sağlıklı bir yaşam sunacağız" diyen Uğur Akkuş, "12 şiddetinde depreme dayanıklı olarak hayata geçecek bu proje ile şehrin karmaşasından uzak doğal bir yaşamın kapıları aralanacak. Kendi kendine yetebilen bu villalarda insanlar hayvan besleyip, kendi sebze ve meyvesini yetiştirebilecek. Projenin yatırım bedeli ise 500 milyon lira olacak" diye konuştu.

"BİN KİŞİYİ İSTİHDAM ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Akkuş, "2021'de bilişim IT, sağlık merkezi, gayrimenkul-inşaat, ziraat alanlarında da 1 milyar 700 milyon liralık yatırım yaparak, toplam 220 milyon doları Türkiye'ye kazandıracağız. Holding olarak 2021 yılı için bine yakın kişiye de istihdam sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı