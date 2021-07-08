İş insanı tıbbi ve aromatik bir bitki olan "amarant" üretiminde söz sahibi olmak istiyor

Afyonkarahisarlı girişimci 46 yaşındaki Cengiz Aşkın, iki yıl deneme ekimlerinde başarılı sonuçlar aldığı "amarant" bitkisini, ekonomik getirisi yüksek olduğu için Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Afyonkarahisarlı girişimci 46 yaşındaki Cengiz Aşkın, iki yıl deneme ekimlerinde başarılı sonuçlar aldığı "amarant" bitkisini, ekonomik getirisi yüksek olduğu için Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Rusya ve Ukrayna'da yaklaşık 20 yıldır kozmetik sektöründe hizmet veren iş insanı Aşkın, verimiyle dikkat çeken amarant bitkisini memleketi Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyünde yetiştirmeye karar verdi.

Yurt içinden temin ettiği bitkinin tohumlarının 2019 ve 2020 yılında küçük ölçekli ekimini yapan Aşkın, arazideki verim oranı ile laboratuvar analizleri de yüksek çıkınca bu yıl 300 dönüm araziye amarant ekimi yaptı.

Aşkın, AA muhabirine, amarant bitkisinin dünya genelindeki pek çok ülkede yaygın olarak üretildiğini, gıda olarak insanların tükettiğini söyledi.

"Tohumundan elde edilen yağı kozmetik sanayisinde kullanacağız"

Deneme ekimlerinden istedikleri sonucu alınca kolları sıvadıklarını aktaran Aşkın, "İnşallah, ekimin 15'inden sonra da hasadımızı yapacağız. Şu an itibarıyla ürünlerimiz yarım metreye yaklaştı. Zaten fazla su isteyen bir bitki değil." dedi.

Aşkın, tıbbi ve aromatik bir bitki olan amarantın çok çeşitli yerlerde kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kozmetik sanayisinde yağı kullanılıyor. Gıda sektöründe tohumu un haline dönüştürülerek ekmek ve hamur işleri yapılıyor. İçerisinde gluten de yok. Yine yapraklarından bitki çayı oluyor. Sap kısmından da yem yapılarak hayvanlara besleyici bir yiyecek haline geliyor. Hasadın ardından amarantın tohumundan elde edilen yağı kozmetik sanayisinde kullanacağız. Bu bitkiyi ülkemize yurt dışından ithal ediyoruz. Faydası saymakla bitmiyor. Bu bitkinin farklı türde 86 çeşidi var. Biz üç çeşidinin üretimi yapıyoruz."

Görsel şölen de sunuyor

Amarant bitkisinin, sarımsı, kırmızımsı ve bordo renk tonlarıyla görsel bir şölen de sunduğunu vurgulayan Aşkın, "Ağustos ve eylülde amarantlar çok farklı güzelliğe kavuşuyor. O dönemde fotoğraf çektirmeye herkesi amarant tarlamıza bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz