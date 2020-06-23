İş insanı, tabancayla intihar etti SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, iş insanı Faruk G.(48) evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, iş insanı Faruk G.(48) evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay sabah saatlerinde, Serdivan ilçesinde yer alan bir sitede meydana geldi. Mühendislik firması bulunan makine mühendisi Faruk G., evinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Kendisine ulaşamayan yakınları eve geldiğinde Faruk G.'yi kanlar içerisinde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi Faruk G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Faruk G.'nin cenazesi otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. 1 çocuk babası Faruk G.'nin bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA