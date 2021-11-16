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İş insanı Süha Sümer ile eşi Nilgün Akman Sümer'i öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İş insanı Süha Sümer ile eşi Nilgün Akman Sümer'i öldüren zanlı tutuklandı

Çanakkale'de geçen Cumartesi günü Süha Sümer (62) ile eşi Nilgün Akman Sümer'i (60) bıçaklayarak, öldürdüğü iddia edilen Turgut Yolcu (36) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de geçen Cumartesi günü Süha Sümer (62) ile eşi Nilgün Akman Sümer'i (60) bıçaklayarak, öldürdüğü iddia edilen Turgut Yolcu (36) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Cevatpaşa Mahallesi'ndeki Akman Apartmanı'nda oturan Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında evlerindeyken, binanın alt katındaki pizzacı dükkanında çalışan Turgut Yolcu'nun bıçaklı saldırısına uğradı. Yapılan ihbar sonrasında eve giden ekipler, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Soruşturma kapsamında Turgut Yolcu ile birlikte arkadaşı M.U. ile mekan sahipleri Z.K.Ö. ve T.E. de gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Turgut Yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Z.K.Ö. ve T.E. serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

İş insanı Süha Sümer ile eşi Nilgün Akman Sümer'i öldüren zanlı tutuklandı

İş insanı Süha Sümer ile eşi Nilgün Akman Sümer'i öldüren zanlı tutuklandı

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