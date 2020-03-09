İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor
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İstanbul Üniversitesi, İhracat, Magazin

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Başarılı ve genç iş insanı Serdar Bahçivan fan motorları sektörü hakkında bilgiler verdi.

09.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:08
İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Başarılı ve genç iş insanı Serdar Bahçivan fan motorları sektörü hakkında bilgiler verdi. İş insanı Bahçivan gençlere ise "Dünyayı takip edin" önerisinde bulundu.


Bahçıvan, ülkemiz için öncelikli hedefinin ihracat yaptığı 72 ülkeyi 220 ülkeye çıkarmak olduğunu söyledi.


Serdar Bahçivan, "İstanbul Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisi bölümü mezunuyum. BVN Fan motorlarının ortaklarındanım. Bu yaşta bu başarıyı güçlü bir aile yapısına sahip olmaya borçluyum. Birlik ve beraberliğin olduğu, azim ve çalışmanın da katkılarıyla başarılı olmamak elde değil. 29 senedir aile şirketi olarak büyümeye devam eden BVN Fan motor dünyanın 72 ülkesine de ihracat yapmaktadır. İnsanların tabii ki de çocukluğundan bir hedefleri bir amaçları olması gerekiyor. Amaçsız büyümek, yolumuzu karıştırmamıza aynı zamanda hedefe giden yolda zaman kaybına neden olmaktadır. Bu da insanın kendisini iyi tanımasından geçmektedir. Ben çocukken futbolcu olmayı düşünürdüm, yeteneklerim o yöndeydi ancak hayatın bana sunduğu imkanlar bazen düşündüğümden farklıydı. Ben de kendimi üretim pazarlama yönünde geliştirip vatana, millete ve kendime daha faydalı bir birey olmanın yolunu seçtim. Bunu okul hayatında belirleyip ona göre yaşadım" dedi


İş insanı olmak isteyen gençlere önerilerde bulunan Bahçivan, "Öncelikle günümüzde nelerin değerli olup olmadığını iyi bilmeleri gerekmektedir. Bunları nasıl kullanacaklarını aynı zamanda dünyayı takip etmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Unutulmamalıdır ki her şeyden önce severek, isteyerek, azimle çalışarak ve doğru olarak kişiyi hedefe en doğru ve en hızlı şekilde götürecektir. Hedefler kişinin birçok noktasında olması gereken bir yaşam biçimidir. Kişinin ekonomik yönden hedefleri olduğu gibi sosyal yönden de hedefleri olabilir. Bilinçli bir yaşam süren bireyler olmalıyız. BVN Fan motor olarak ihracat yaptığımız 72 ülkeyi 220 ülkeye çıkarmak bizlerin ülkemizin kalkınması, istihdamın artması, refahın oluşması için öncelikli hedefimizdir ve buna her yıl yaklaşmaktayız" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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