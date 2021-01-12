İş İnsanı Serdar Bahçıvan Fan Motor Sektörü Hakkında Bilgiler Verdi

Ortağı bulunduğu işletme yaklaşık 29 yıl aile şirketi olarak hizmet verdi ve günümüzde 72 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Ünlü iş adamı Serdar Bahçıvan kendisi ile yapılan bir röportajda ortağı olduğu BVN Fan motor sektörü hakkında şu açıklamalarda bulundu. Bilinçli bir yaşam sürmemiz ve yine aynı oranda belirli hedeflerimizin bulunması bizleri kısa süre içerisinde tabir yerindeyse parlatacak, başarıdan başarıya koşmamızı sağlayacaktır. Üyesi olduğum sektörde de büyük başarılara imza atmış bulunmaktayız. Günümüzde 72 farklı ülkeye yaptığımız ihracatları 200'e çıkarmak ve bu uğurda ülkemizi kalkındırmak, istihdamı arttırmak ve en önemlisi de ülkece refah ortamı sağlamak her zaman için en önemli ve ilk gayemiz olmuştur." Şeklinde açıklamalarda bulundu.

İş Adamı Serdar Bahçıvan: Sosyal Medyada Olduğum Gibiyim

Serdar Bahçıvan, "İnsanının kendi içyapısı, dünyaya bakış açısı ve zamanı değerlendirme yeteneği bir anlamda onları etkin kılmakta, gerçek kimliklerini gözler önene sermektedir". Açıklamasında bulunduktan sonra," Ben de bildiğiniz üzere oldukça eğlenceli ve etkin bir kişilik olduğum kanaatindeyim. Her şeyden evvel paylaşımlarım bir insanı gülümsetebiliyorsa, asıl gayemizi yerine getirmişizdir. Sizler de bu döngüden memnun iseniz, bu durum hem sizlere hem de karşınızdaki insanlara hayat veriyorsa, sosyal medya kullanmak olağanüstü bir durumdur. Sosyal medyada olduğum gibiyim. Hayatımı her zaman için yaşadığım şekilde sergilerim." Diyerek konuşmasını noktaladı.

İş Adamı Daha Çok Eğlenceli Paylaşımları ile Ön Planda

1983 yılında Şanlıurfa'da doğan ve BNV Fan motor işletmesinin kurucu üyelerinden olan Serdar Bahçıvan, daha çok eğlenceli paylaşımları ile ön plana çıkıyor. Bahçıvan, salgın sebebiyle ülkece zorlu bir süreçte olduğumuza değinmiş, her sektörde olduğu gibi ekonomi sektörünün de bu durumdan kötü etkilendiğini belirtmiştir. Kendisine yönelik yapılan yorumlarda genel itibarı ile eğlenceli bir kimliğe sahip olduğu ve iş dünyasından keyif alan yapısı ile gündemde olduğu belirtilmiş, bu durumun asıl sebebi merak konusu olmuştur. Bahçıvan, verdiği bir röportajda" Sosyal medya, günümüz sınırları içerisinde yaşam biçimi olarak algılanmaktadır. Bizlerin de bu mercilere ayak uydurması, bu yaşam alanında yer alması gerekmektedir." Açıklamasında bulundu.