İSTANBUL (DHA) -

İŞ İNSANI SADETTİN SARAN'IN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran, 2 gün önce İstanbul'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Saran'ın cenazesi toprağa verilmek üzerine aile kabristanlığının bulunduğu Ankara'ya getirildi. Özbek Saran için Kocatepe Camii'nde ikindi namazı öncesi tören düzenlendi. Törende Sadettin Saran ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Özbek Saran'ın ailesi ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sanatçı Hülya Koçyiğit ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özbek Saran, Cebeci Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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Haber-Kamera: Şifanur SANSAR- Celal ATALAY/ANKARA, -