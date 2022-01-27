İş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran vefat etti

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti.

Saran Group'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyemiz Kenan Saran ve kardeşleri Sadun Saran ve Sinan Saran'ın sevgili babası, değerli büyüğümüz Özbek Saran'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadesi kullanılırken merhuma rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Saran Group ailesine sabır dilendi.

Açıklamada, Özbek Saran'ın cenaze namazının yarın Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.