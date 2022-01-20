İş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un cenazesi Bursa'da toprağa verildi

İstanbul'da hayatını kaybeden Flash televizyon kanalının da bağlı olduğu Göktuğ Elektronik şirketinin yönetim kurulu başkanı Ömer Ziya Göktuğ, Bursa'da defnedildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hayatını kaybeden Flash televizyon kanalının da bağlı olduğu Göktuğ Elektronik şirketinin yönetim kurulu başkanı Ömer Ziya Göktuğ, Bursa'da defnedildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında yaşamını yitiren iş insanı Göktuğ için Bursa Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Göktuğ'un ailesi ve yakınları ile Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyasi partilerin temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Okan Holding Başkanı Bekir Okan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünürü Göktuğ'un sinüs enfeksiyonuna bağlı komplikasyon nedeniyle üniversite hastanesinde 10 gün tedavi gördüğünü söyledi.

İş insanının hastaneye geldiğinde hafif yüz felcinin olduğunu belirten Okan, "Dünyada yüzde 1-2 görülen bir hastalıkmış. Değerli hocalarımız çok uğraştı ama başaramadı. Maalesef kurtarılamadı. Rahmetli çok iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun." dedi.

Cenaze namazının ardından Göktuğ'un cenazesi, Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.