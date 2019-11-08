İş insanı, motosikletiyle yaptığı kazada öldü

İş insanı, motosikletiyle yaptığı kazada öldü

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, iş insanı Burhan Barutçu (60), motosikleti ile yaptığı kazada hayatını kaybetti.

08.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:53
İş insanı, motosikletiyle yaptığı kazada öldü

KOCAELİ'nin ilçesinde, iş insanı Burhan Barutçu (60), motosikleti ile yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Kaza, dün Çayırova D-100 karayolunda meydana geldi. Bir tekstil firmasının yönetim kurulu başkanı olan Burhan Barutçu, motosikleti ile yaptığı kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Burhan Barutçu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Burhan Barutçu bugün Çayırova'da toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
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