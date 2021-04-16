İş İnsanı Mehmet Yaşar İngiltere'de Esnafa Pandemi Desteğini Anlattı

İngiliz hükümeti, korona virüs nedeniyle gerçekleşen karantina ve kapanmalar nedeniyle mağdur olan esnafı destekleyen önlemler almaya devam ediyor. Bu süreci değerlendiren iş insanı Mehmet Yaşar, esnafa 50 Bin Sterline kadar devlet destekli verilen krediden küçük büyük pek çok işletmenin yararlandığını ifade etti.

Başvuran Her Esnaf Devlet Desteği Sayesinde Kredi Alabildi

Kredi için başvuran esnafa birkaç gün içinde kredi onayı verildiğini söyleyen Mehmet Yaşar, devlet desteğinin bankaları kredi geri ödemeleri konusunda da rahatlattığını ifade etti. Bu sayede ihtiyacı olan esnaf ve işletmecilerin geri çevrilmediğinin de altını çizdi.

Basında yer alan "Bankalar kredi verme konusunda esnafı zora sokuyor" şeklindeki haberlerin aslının olmadığını söyleyen Mehmet Yaşar, başvuran hemen herkesin kısa zamanda kredi desteğini aldığını sözlerine ekledi. Bu bağlamda alınan kredilerin geri ödemeleri için 1 yıl sonrasından başlamasının da çok değerli bir destek olduğu konusunda tüm esnafın hem fikir olduğunu ifade etti.

Taşıma Suyla Ekonomi Değirmenini Döndürmek Çok Zorlu Bir Süreç

2019 Yılının Kasım ayında varlığını duyuran koronavirüs (Covid-19) 2020 yılının ilk çeyreğinde pandemi olarak ilan edildi. O günden bu zamana kadar virüsün etkilerini azaltmak için karantina uygulamaları ve kapanmalar gerçekleşti. Bu kapanma ve karantina uygulamalarından en fazla esnaf ve sanayiciler etkilendi. İngiltere gibi ekonomisi güçlü olan ülkelerde hükümetler esnaf desteği için özel önlemler aldılar. Bu destekler ne kadar değerli ve önemli de olsalar bir an önce pandemi sürecinin sona ermesi gerektiğini söyleyen iş insanı Mehmet Yaşar, " Umarım biran önce pandemi sona erer ve dünya normale döner. Ekonominiz ne kadar güçlü olursa olsun, kredi ve destekler gibi taşıma suyla ekonomi değirmenini döndürmek çok zorlu bir süreç "dedi.

Kaynak: Bültenler