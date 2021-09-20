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İş insanı kardeşleri 41 milyon TL dolandırdığı iddia edilen avukata 15 yıl hapis

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel
İş insanı kardeşleri 41 milyon TL dolandırdığı iddia edilen avukata 15 yıl hapis

KAYSERİ'de iş insanları Mahmut ve İbrahim U. kardeşleri zaman aşımı nedeniyle düşen bir davadan dolayı sahte sayman mutemet alındı makbuzu ve sahte mahkeme kararları düzenleyerek 41 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan avukat Orhan K., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de iş insanları Mahmut ve İbrahim U. kardeşleri zaman aşımı nedeniyle düşen bir davadan dolayı sahte sayman mutemet alındı makbuzu ve sahte mahkeme kararları düzenleyerek 41 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan avukat Orhan K., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık avukat hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Kayseri Barosu avukatlarından Orhan K.'nın iddiaya göre, Üsküdar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2003 yılından beri devam eden 'teşekkül halinde ihracat kaçakçılığı' suçlamasıyla devam eden ve zaman aşımı nedeniyle düşen davayla ilgili olarak, Kayseri'nin önde gelen firmasından, kendileri hakkında verilen adli para cezalarının infaz edileceği, haklarında 10 katı tutarında beyanname düzenlendiği, para cezasının ödenmemesi durumunda hapis cezasına çarptırılacakları şeklinde korkutarak Gaziantep Mahkemeler Veznesince düzenlenmiş gibi gerçeğe aykırı olarak 99 adet sayman mutemedi alındı belgesi düzenledi.

41 MİLYON 840 BİN TL. HAKSIZ MENFAAT TEMİN ETMEKLE SUÇLANDI

Avukat Orhan K.'nın, 2013-2020 yılları arasında değişik miktarlarda mutemet alındı belgesiyle 41 milyon 840 bin 98 TL alarak haksız menfaat temin ettiği ileri sürüldü. İş insanları İbrahim ve Mustafa U. kardeşlerin savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından avukat Orhan K., hakkında 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Orhan K. ile şikayetçi Mustafa ve İbrahim U. kardeşler katılmazken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukat Orhan K.'yı, 'dolandırıcılık' suçundan 10 yıl, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıl 2 ay olma üzere toplam 15 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 330 bin TL para cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz yargılanan sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.


Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri
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Haber: İş insanı kardeşleri 41 milyon TL dolandırdığı iddia edilen avukata 15 yıl hapis - Haberler
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