İş insanı Jeff Hakko, dalış malzemelerini Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışladı

24.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:56

İş insanı Jeff Hakko, dalış malzemelerini sergilenmesi için Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışladı.

Oluşturduğu "Tarihi Dalış Malzemeleri" koleksiyonunu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağışlayan Hakko, Bodrum Deniz Müzesine de 10 parçadan oluşan dalış objelerini verdi.

Hakko'nun, başlık, su altı feneri, ağırlık, üç kemer, iki bıçak ve süngercilerin topladığı süngerler müzede sergilenmeye başlandı.

Jeff Hakko, müzede gazetecilere yaptığı açıklamada, dalgıç başlığı dışında müzede olmayanları bağışlamaya çalıştığını söyledi.

Bodrum'un süngerciliğin merkezi olduğunu ifade eden Hakko, şöyle konuştu:

"Bir süngercinin donanıp da giyebileceği, onunla dalabileceği neler vardı? İlk önce gelip müzede değerlendirdim. Eksik olanları bağışladım. Bütün bunlar süngercinin emniyetli bir şekilde dalabilmesi için gerekli malzemeler. Burada gördüğünüz teknoloji 1920-1950 arasında. Bu gördüğünüz kıyafetler artık kullanılmıyor. Aletli, tüplü dalışa geçiliyor. Bu tip malzemeler 1829 senesinde başlıyor, 1950'lere kadar geliyor. Başlık 1931 tarihli Rus başlık."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Hakko'ya müzeye katkısından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Müze Müdürü Selen Cambazoğlu ise yapılan bağışın önemli ve müze adına gurur verici olduğunu belirtti.

Kaynak: AA