İş insanı İzsiz, BİGİAD üyeleri ile bir araya geldi

04.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:12

Bitlisli iş insanı Yaşar İzsiz, Bitlis Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) üyeleriyle bir araya geldi.

Tatvan'daki özel bir işletmede düzenlenen programa katılan İzsiz, BİGİAD çatısı altında kente hizmet etmeye hazır olduklarını söyledi.

İki dönem Bitlis Dernekler Federasyonu başkanlığı yaptığını belirten İzsiz, amaçlarının kentte, bölgeye ve hemşerilerine fayda sağlamak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA