İş insanı Ersöz, İşitme Engelliler Futbol Federasyonu yönetim kuruluna seçildi

KARABÜK (İHA) - Karabüklü iş insanı Bülent Ersöz, Türkiye İşitme Engelliler Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna seçildi.

Türkiye İşitme Engelliler Futbol Federasyonu 5. Olağan Kongresini Ankara'da gerçekleştirdi. Kongrede yapılan seçimlerde Karabüklü iş insanı Bülent Ersöz de yönetim kuruluna seçildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ersöz, "Haziran, Temmuz aylarında Voleybol, basketbol, futbol ve hentbol branşlarında binden fazla sporcuyu Türkiye Şampiyonalarında Karabük'te misafir ettik. Ayrıca dünya şampiyonu olan Voleybol Milli Takımımız da kampını şehrimizde yaptı. Bu şampiyonaların şehrimizin ekonomisine, tanıtımına büyük katkıları olmuştur. Bundan sonraki süreçte sadece Türkiye Şampiyonaları değil Avrupa ve Dünya Şampiyonaları da Karabük, Safranbolu ve diğer ilçelerimize getirerek şehrimize daha çok katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu sebepten dolayı tarafıma gelen teklifi uygun görerek yönetim kuruluna girmeyi kabul ettim. Bu göreve beni layık gören herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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