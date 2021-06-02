İş İnsanı Ercan Memiş kimdir? Nerelidir? Ne iş yapar?

Genç yaşında Türkiye'de yaptığı işler ve yaptığı yatırımlar ile sık sık gündeme gelen Ercan Memiş'in biyografisi büyük merak konusu oldu.

Tat Bakliyat Yönetim Kurulu üyesi ve birçok işletme sahipliği yapan Ercan Memiş'in hayatı ve biyografisi haberimizde.

Peki, Ercan Memiş kimdir? Ne iş yapar? Nerelidir?

Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Ercan Memiş, 24.07.1991 Mersin doğumludur. İlköğretim ve liseyi Mersin'de tamamladıktan sonra Fatih Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi ve Londra'da 4 ay eğitim aldı.

Vatani görevini de yapan Memiş, evli 1 çocuk babasıdır. 7 yıl önce Tat Bakliyatta iş hayatına atılan Memiş, ek bir yatırım olarak İstanbul Beşiktaş'ta Moose Chocolatier'i kurdu. Ercan Memiş, şu anda Tat Bakliyat Yönetim Kurulu Üyesi, Tatlog Lojistik Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Moose chocolatier yönetim kuru başkanı olarak görevlerini sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler