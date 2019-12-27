İş insanı Emin Üstün hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Emin Üstün, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
27.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:12
Ünlü iş insanı Emin Üstün, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı olan Emin Üstün (68), iş görüşmesi için geldiği Kiev'de kaldığı otelde dün gece 23.00 sularında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Üstün'ün cenazesinin bugün Türkiye'ye götürüleceği öğrenildi.
Kaynak: DHA