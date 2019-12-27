İş insanı Emin Üstün hayatını kaybetti
CANLI YAYIN: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Dünya » İş insanı Emin Üstün hayatını kaybetti - Haberler

İş insanı Emin Üstün hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı Emin Üstün, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

27.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:12
İş insanı Emin Üstün hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı Emin Üstün, 'nın başkenti 'de geçirdiği sonucu hayatını kaybetti.

 Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı olan Emin Üstün (68), iş görüşmesi için geldiği Kiev'de kaldığı otelde dün gece 23.00 sularında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Üstün'ün cenazesinin bugün Türkiye'ye götürüleceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler