İş insanı Elaldı: "Gurme Fuarı Diyarbakır'a pozitif katkı sundu"

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da düzenlenen Gurme Fuarı'nda 50 ilden fazla katılım sağlandı. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, fuarın Diyarbakır'a pozitif katkı sunduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da gerçekleştirilen Gurme Fuarını değerlendirdi. Daha önceki fuarlarda katılımın az olduğunu, bu yıl 50'den fazla ilden katılımın olduğunu belirten Elaldı, bu tür çalışmaların şehrin dinamizmine canlılık katacağından dolayı desteklediklerini söyledi. Elaldı, "16-21 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenen Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı amacına ulaştı. Diyarbakır'ın tanıtımı ve ticari hacmin genişlemesi ve gastronomi alanlarında kentin damak tatlarının milyonlarca kişiyle buluşturulduğu fuar Diyarbakır İş Dünyası tarafından da olumlu karşılandı. Gerçekleştirilen Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı kente hareketlilik kattı. Bu ve benzer etkinliklerin artırılmasını arzu ediyoruz" dedi.

"51 vilayetten 250 esnaf katılım sağladı"

Fuarda çeşitli incelemeler yaptığını, ticari anlamda da yararlı diyaloglar kurduklarını belirten Elaldı, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilmiş olan fuar çalışması ilimize ciddi katkılar sundu ve gelecek adına umutlarımızı daha diri tutmamızı sağladı. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortam hazırlanmıştı ve çok güzel bir fuar oldu ve daha iyi olacak inşallah. Geçen sene olan eksikler bu sene yoktu ve bu sene olan eksiklerde önümüzdeki sene olmayacaktır. Fuar bölgesindeki hareketliliği izlerken gerçekleştirilen ticari anlaşmalara da şahitlik ettik. Bu bölgemizde ticaretin hızlanması noktasında çok etkili olacak. Fuar alanına insanlar akın akın geliyordular ve ciddi bir kıpırdama oluştu. Zaten bölgemizde son zamanlarda yaşanan hareketlilik, bölgemize gelen turist sayısı, gelen insanların oranı artıkça birbirine paralel olarak ticari işlerimiz başta olmak üzere çok güzel hareketlenmelere sebep olan çalışmalar bunlar. Bunlar oldukça istihdam da olur ticaret de döner, hareketlilik olur. Herkesin beklentisi bu zaten. İnsanların huzurlu olması ve güven duymaları hem turizm hem de ticari anlamda canlılıklar getirdi. Gelen insanların memnuniyeti olsun, gittikleri yerlerde anlatımlarıyla bir daha gelen insanların sayısını katlayarak çoğalttığı için böyle ortamlar bir dahaki sene daha güzel daha sonraki yıllarda çok daha güzel olmasını sağlar ki temennimiz bu yönde. Bölgemizde böyle güzel ortamların daha çok olmasını temenni ediyoruz. 2018 yılında Gurme Fuarı'nda 25 vilayet katılımcı oldu, 2019 yılına geldiğimizde sayı 40'a yükseldi. 2021 yılında ve 51 vilayet katılımcı oldu. Doğu'dan ve Batı'dan toplamda 51 vilayetten 250 esnaf katılım sağladı." - DİYARBAKIR