İş insanı cinayeti 12 yıl sonra çözüldü; muhasebeci öldürtmüş (2)

06.01.2020 23:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:38

SERBEST BIRAKILDILAR

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iş insanı Aydın Koçaslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen iş insanının işletmesinde muhasebeci olarak çalışan Ardahan Arda, F.G., B.A.Y. ve K.K. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın karara itirazda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA