İş insanı Basri Tokgöz, fiyatlardaki ani artışı değerlendirdi: Talebin yüksekliğiyle doğru orantılı

Tokgöz 2020 yılı sonunda otomobil piyasasının 2021'in ilk yarısında gözle görülür bir şekilde yükseleceğini söyleyen iş insanı Basri Tokgöz, aşılama çalışmalarının hızlanmasının ardından piyasadaki talebin, fiyatları artırdığını söyledi.

Türkiye'de koronavirüs aşılamaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Aşılamaların tam gaz sürmesi, uzun süredir müşteri ağırlamayan otellerin de yüzünü güldürdü. Ancak oteller, kapılarını önceye göre ciddi anlamda zamlı şekilde açtı.

İş dünyası da artan fiyatlar hakkında değerlendirmede bulunmaya başladı. Artan fiyatların, talep yüksekliğinden kaynaklandığını aktaran genç iş insanı Basri Tokgöz, "Oldukça zorlu ve uzun bir pandemi döneminden sonra aşılama çalışmalarının hızla artmasının da etkisiyle seyahat yasakları ve sokağa çıkma yasakları kalktı. Yasakların kalkması pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de büyük bir canlanma yaşanmasının önünü açtı. Sektörde yaşanan canlanmanın etkisi ile fiyatlar da yükseldi Arz ve talep dengesi değişince bu durum hemen fiyatlara yansır. Turizmde de böyle oldu ve talep artınca fiyatlar da otomatik olarak yukarı yönlü harekete geçti" dedi.

"GÖZLEMDEN SONRA YATIRIM KARARI ALIYORUZ"

Yatırımcılara da tavsiyelerde bulunan Tokgöz, "Sosyal medya sektörde yatırım yapmayı düşünüyordum ama pandemi nedeniyle biraz geride durup beklemeye karar verdim. Şimdi her şey yavaş yavaş normale dönünce otellerin ve işletmelerin gerçek trafiğini görme imkânım oluyor. Yatırım yapmayı düşündüğüm işletmeleri ziyaret ediyorum ve müşteri profilinde inceleme fırsatı buluyorum. Bu incelemelerde gördüğüm net bulguya dayanarak söyleyebilirim ki; yasakların kalkması ile fiyatlar otomatik olarak arttı. Bu durum yerli turist için tatili daha pahalı hale getirse de yabancı turist için fark eden bir şey yok. Zaten otellerin çoğu yabancı turisti yerli turiste tercih ediyor" diye konuştu.

OTOMOBİL FİYATLARININ YÜKSELECEĞİNİ BİLMİŞTİ

Genç iş insanı Basri Tokgöz 2020 yılı sonunda otomobil piyasasının 2021'in ilk yarısında gözle görülür bir şekilde yükseleceğini ifade etmiş, yatırım düşünenlere araç almalarını tavsiye etmişti. Tokgöz'ün bu konudaki öngörüleri gerçekleşti. Otomobil fiyatlarında son 6 ayda gözle görülür bir artış oldu.