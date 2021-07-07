İş insanı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti davadan çekildi

İş insanı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu, 4'ü firari 25 sanığın yargılandığı davada, Gültekin ailesinin avukatının reddi hakim talebini, sunulan sebeplerin inandırıcı bulunmadığı ve davayı uzatmaya yönelik olduğu yönünde görüş bildirerek, reddeden heyet davadan...

İş insanı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu, 4'ü firari 25 sanığın yargılandığı davada, Gültekin ailesinin avukatının reddi hakim talebini, sunulan sebeplerin inandırıcı bulunmadığı ve davayı uzatmaya yönelik olduğu yönünde görüş bildirerek, reddeden heyet davadan çekilmeye karar verdi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 7. duruşmaya tutuklu sanık Sergen Güler, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık ve müdahil Gültekin ailesinin avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada tanık ifadeleri alındı.

Dinlenilen 8 tanık, ifadelerinde sanık Güler'i elinde 2 silahla havaya ateş ederken gördüklerini ancak maktul Gültekin'i kimin vurduğunu görmediklerini söylediler.

Gültekin ailesinin avukatı Umur Yıldırım, kendilerine gelen bir telefondan öğrendikleri kadarıyla mahkeme başkanının bu dosya için sanıklardan 10 milyon lira rüşvet aldığını iddia ederek, reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Baran Barışer, Mustafa Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Rıdvan Doğan hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine, duruşmaya katılmayan bazı müştekilerle tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına ve sanık Sergen Güler'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Müdahil avukatı Yıldırım'ın reddi hakim talebini, sunulan sebepleri inandırıcı bulmayan ve davayı uzatmaya yönelik olduğu yönünde görüş bildirerek reddeden heyet, adalete olan güvenin sarsılmaması adına, doğabilecek muhtemel hukuki ihtilaflara dayanarak, mahkeme heyetinin davadan çekilmesine, karar dosyasının İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Heyet, avukat Yıldırım'ın mahkeme heyetine yönelik beyanlarının adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu oluşturabilme ihtimali nedeniyle, savcılık tarafından tespit edilecek yetkililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Öte yandan avukat Yıldırım'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Şikayet Bürosu'na sunduğu dilekçede, mahkeme heyetinin dosyayı kapatmak için 10 milyon lira para aldığı kaydedilerek, sanıklardan Mustafa Barışer'in de tahliyesi için söz verdiği iddia edildi.

Gültekin ailesinin avukatlarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde ise mahkeme heyeti başkanı D.V. ve sanık Mehmet Barışer'in "rüşvet" suçundan cezalandırılması istendi.

Olayın geçmişi

İş insanı Ali Rıza Gültekin, 15 Kasım 2018'de, Barbaros Bulvarı'ndaki bir binanın 4. katındaki bir iş yerine gelen silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamuoyunda "Barışerler" olarak bilinen suç örgütünün, tefecilik, kumar faaliyeti, alacak verecek problemleri olan kişilerin arasında kendilerine haksız kazanç sağlamak için tehdit ve şiddet kullanarak arabuluculuk yaptıkları anlatılıyor.

Örgüt elebaşının Mehmet Barışer, örgüt yöneticisinin ise Mustafa Barışer olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, maktul Ali Rıza Gültekin'in alacak verecek meselesi nedeniyle örgüt liderinin talimatı ve azmettirmesi üzerine 5 örgüt mensubunca öldürüldüğü iddia ediliyor.

İddianamede, toplam 25 sanığın "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "tasarlayarak kasten öldürme", "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "tefecilik yapmak", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma", "suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit" ve "silahla yağma" suçlarından hapis cezaları isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar