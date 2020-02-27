İş insanı Ahmet Çalık'ın Sultanhamam'dan Japonya'ya uzanan başarı hikayesi

27.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:04

Sultanhamam'da filizlenen girişimci ruhunu Japonya Devlet Nişanı ile taçlandıran Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, "Benim ticarette yetiştiğim yer, 'Türkiye'de ticaretin okulu' dediğimiz Sultanhamam. Orada öğrendiğimiz değerler, iş kültürü, bugün iş yapma şekillerimiz değişse de bizim temelimizi oluşturuyor." dedi.

Türkiye'nin en önemli iş insanlarından Ahmet Çalık, 1981 yılında tekstil ile başladığı ticari hayatında attığı başarılı adımlarla dikkati çekiyor. Çalık, Malatya'da denim fabrikası kurarak Doğu Anadolu'nun ilk büyük sanayi yatırımını gerçekleştirdi ve 1992 yılından itibaren Türkiye'de edinmiş olduğu ticari deneyimlerini yurt dışına taşımaya başladı.

Ahmet Çalık, 1997 yılında tüm grup şirketlerini tek bir çatı altında topladığı Çalık Grubu'nu kurarak, enerjiden, inşaat ve gayrimenkule, madencilikten tekstile, finanstan telekomünikasyon ve dijitale 7 farklı alanda 22 ülkede 25 bin çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Girişimci ruhuyla genç yaşta kendi şirketini açan, iş hayatının yanında ailesiyle vakit geçirmeye de oldukça önem veren, memleketi Malatya'yla olan bağını güçlü bir şekilde sürdüren, kitap okumaktan ve araştırma yapmaktan keyif alan Ahmet Çalık ile Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyaya uzanan başarı hikayesi, çalışma hayatı ve özel hayatını konuştuk.

SORU: Kaç yıldır iş hayatındasınız?

Ahmet Çalık: Ailem ve çocukluğumdan itibaren geldiği için yaklaşık 50 yıldır iş hayatının içindeyim.

SORU: İş hayatına çok genç yaşta başladınız. Türkiye'nin en başarılı iş insanlarındansınız. Çalışma hayatına atılmadan önce çocukluk ve gençlik çağlarınızda neyi hedeflerdiniz?

Ahmet Çalık: Ben iş hayatının içinde büyüdüm ailemden dolayı. Çocukluğumdan itibaren de iş hayatına karşı sevgi duydum ve başarılı olmayı hedefledim. Yani daha çok yaptığımız işlerde hep başarıyı ön plana koyduk, hala da öyle devam ediyorum. Başarılı olmaktan, daha doğrusu insanların hayatına değer katmaktan, istihdam oluşturmaktan, ekonomiye fayda sağlamaktan büyük bir haz ve mutluluk duyuyorum. Bundan dolayı da hep başarı için devamlı çalışıyoruz.

SORU: 23 yaşında da tekstil firması kurdunuz. Bu süreci bize biraz anlatabilir misiniz?

Ahmet Çalık: Babama ait Türkiye'de önemli bir tekstil firmasında çalışırken, buradan 20-21 yaşında ayrılmak istediğimi söyledim. Bu, kendimi ispatlamak için girişimci ruhumla başladığım bir yolculuk oldu. Bu da 40 yıla yaklaşıyor. Yaklaşık 1978'de ayrıldım. 1981 yılında da ilk şirketimi kurdum. O gün, aile dışında bugünkü Çalık Grubu'nun temellerini atmıştık.

SORU: Nasıl bir patronsuz? İş arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar? Olumlu ya da olumsuz eleştirirler mi?

Ahmet Çalık: Onu arkadaşlarımıza sormak lazım. Başladığımız günden itibaren tüm arkadaşlarımızı kendi ailemizin bir bireyi olarak gördük. Çünkü en çok ailem ve iş yerimde zaman geçiriyorum, yani iş arkadaşlarımla... İş yerindeki arkadaşlarımın da her birini birer kardeşim olarak, ailemizin parçası olarak görüyoruz. Bu yönden de bu kadar kıymetli bir geniş aileye sahip olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum.



"Bir şey hiç değişmiyor; değerlerimiz"

SORU: İşe ilk başladığınız yıllar ile şimdiyi kıyasladığınızda ne tür zorluklar ya da kolaylıklar görüyorsunuz?



Ahmet Çalık: Benim ticarette yetiştiğim yer, 'Türkiye'de ticaretin okulu' dediğimiz Sultanhamam. Orada yaptığımız iş tasarımlarıyla, iş yapma şekilleriyle bugün arasında çok büyük fark var. Ama bir şey hiç değişmiyor; değerlerimiz... Orada öğrendiğimiz değerler, iş kültürü, bugün ne kadar iş yapma şekillerimiz değişse de bizim temelimizi oluşturuyor. Bugün o değerleri de koruyoruz. Geçmiş, bugün ve gelecek arasında değişmeyen şey, bu değerleri korumak. Ama tabii bunun yanında teknoloji ve imkanlar çok değişti. Türkiye'miz çok değişti. Artık geçmişteki imkanlarla bugünkü imkanlar arasında büyük farklılıklar var fakat bunlar müspet yönde farklılıklar...

SORU: Çalık Grubu'nu kurmadan önce de tecrübeleriniz oldu. O zamanki tecrübelerinizden, şu anki iş hayatınıza artı değer katan ya da etkisini çok büyük hissettiğiniz durumlardan, olaylardan bahsedebilir misiniz?

Ahmet Çalık: Çok küçük yaşta iş hayatında olduğum için büyük deneyimler kazandık. Bu deneyimler birikerek geliyor. Buna da olgunlaşma, tecrübe diyoruz. Hem bireysel olarak hem şirket olarak hem de global bazda bu birikimlerin çok ciddi faydalarını şu anda görüyoruz. Yani hem iş yapma şekilleri olarak hem insanlarla ve şirketler arası münasebetler... Bunlar, zaman içerisinde elde ettiğiniz büyük bir birikim ve deneyim oluyor.



SORU: İş hayatınızda unutamadığınız, gülümseyerek ya da kızarak hatırladığınız pek çok anı vardır. Bunlardan bazılarını bizimle paylaşır mısınız?

Ahmet Çalık: Japonya'dan bir ödül almak hiç beklediğim bir şey değildi. Bu benim için ülkemden binlerce kilometre uzakta bir ülkeden, yaptığımız işlerin takdir edilip ödüllendirilmesi, bizi çok gülümseten, mutlu eden, gurur veren bir anımız. Aynı şekilde burada iki üniversiteden de fahri doktora var. Japonlarla ilgili birçok güzel hatıramız var. Bunlar hep güzel şeyler...

SORU: Peki bu hatıralarınızdan biraz bahsedebilir misiniz?

Ahmet Çalık: Japonya'da ilk tanıştığım Japon arkadaşla tanışmamız ve iş yapmamız çok büyük bir hatıra...

SORU: Hayatınızda "dönüm noktası" diyebileceğiniz dönemleri anlatabilir misiniz?



Ahmet Çalık: İş hayatım İstanbul'da başladı. Önce kendi doğduğum şehir olan Malatya'da ekonomiye, istihdama katkı sağlamak, işsizliğe çare olmak için ilk yatırımlarımızı Malatya'ya yaptık. Oraya yaptığımız bu yatırımlar o zaman Doğu Anadolu'daki en büyük sanayi tesisleriydi. Daha sonra yurt dışına açıldığımızda yine Orta Asya, ata vatanımız olan Türkmenistan'da iş ve yatırım faaliyetlerimiz oldu. Daha sonra yine bizim tarihsel bağlarımızın çok güçlü olduğu Balkan ülkelerinde yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Arnavutluk, Kosova gibi... Tabii bunun dışında yine bizim ortak kültürlere sahip olduğumuz coğrafyalarda yatırımlarımıza ve işlerimize global ortaklarımızla beraber aktif olarak çalışıyoruz.

"Teknolojiye büyük ilgi duyuyorum"

SORU: Biraz da iş hayatının dışında sormak istiyorum. İş dışında neler yapıyorsunuz?



Ahmet Çalık: Zamanımı en çok ailem ve iş hayatına ayırıyorum. Bunun dışında yürüyüş yapıyorum, kitap okumayı çok seviyorum. Ayrıca çok meraklıyım. Bazı konulara merak sarıyorum bazen. Onları aşırı derecede okuyup izliyorum.

SORU: Ne tür kitaplar okursunuz mesela?

Ahmet Çalık: Şu an teknolojiye çok ilgi duyuyorum. Dünya, teknolojide büyük bir transformasyon yaşıyor. Onunla ilgili çok anlamaya çalışmaya ve bunu hem hayatıma hem iş hayatıma taşımaya çalışıyorum.

SORU: Malatyalısınız, çok da yoğun bir hayatınız var. Malatya'yı hangi sıklıkta ziyaret edebiliyorsunuz, vakit geçirmeye zaman buluyor musunuz?

Ahmet Çalık: Benim için ülkem çok önemli, ülkemde de Malatya çok önemli. Orada fazla vakit geçiremiyorum ama orada yatırımlarımız da var, Malatya'yı ziyaret ediyorum. Hiçbir zaman Malatya'yı aksatmıyoruz. Çok olmasa da benim de yılda 2 defa, 3 defa kısa Malatya ziyaretlerim oluyor. En önemlisi Malatya'ya olan vefa duygumuzdan ötürü Malatya'ya ciddi, oradaki tesislerimize devamlı yatırımlar yapıyoruz. Son 5 yılda da Malatya'daki tesislerimize 200 milyon dolara yakın yatırım yaptık. Türkiye'nin birçok sektöründe de farklı farklı yatırımlarımız var.

SORU: Peki, bir Malatyalı olarak hangi takımı tutuyorsunuz?

Ahmet Çalık: Malatyaspor'u tutuyorum. Bunun yanında da Fenerbahçeliyim.

"Malatya'da depremden etkilenmiş bir okulu yeniden inşa ettireceğiz"

SORU: Hayata geçirdiğiniz sosyal sorumluluk projeleri var mıdır? Bundan sonrası için bu konuda nasıl planlarınız var?

Ahmet Çalık: Faaliyette bulunduğumuz tüm coğrafyalarda insan hayatına değer katacak çözümler üreterek refahın artmasına katkıda bulunmayı misyon edinmiş bir grubuz. Sürdürülebilirlik değerimiz ve hedeflerimiz sosyal sorumluluk anlayışımıza da yön veriyor. Bu kapsamda eğitimden kültüre, girişimciliğe destekten sağlığa kadar pek çok alanda projeler geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz.

Çalık Holding ve grup şirketlerimiz, burs ve öğrenci yardımlarını, ekonomik açıdan desteğe ihtiyaç duyan başarılı üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayan Malatya Eğitim Vakfı aracılığıyla iletiyor. Malatya'da yaptırarak Sağlık Bakanlığı'na devrettiğimiz bir hastane ve yine babam Mahmut Çalık adını taşıyan bir okul var. Özellikle mühendislik öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini çok önemsiyoruz. Bu nedenle geçtiğimiz yıllarda Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde inşaat fakültelerinde laboratuvar yenilemeleri yaptık. Gençlerimizin inovasyonla ilgili çalışmalarına da üniversitelerle iş birliği halinde desteklerimiz söz konusu.

Malatya ve Elazığ'da ciddi bir deprem oldu ve orada devletimiz gereken bütün organizasyonu ve yardımı çok iyi şekilde vatandaşlarımıza taşıdı. Biz de Çalık Grubu olarak, en yakın zamanda Malatya'da depremden etkilenmiş bir okulu yeniden inşa ettireceğiz.

SORU: İş hayatına atılmak ve başarılı olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Ahmet Çalık: En kıymetli şeyimiz, bugünümüz ve geleceğimiz olan gençlerimiz. Onların eğitimli olması çok önemli ama bu yolculukta da iş hayatında benim de uyguladığım ve bütün Çalık Grubu ailesinin de temeli olan prensiplerimiz var. İyi niyetli olalım, bir işe başlarken kalben iyi niyetli başlayalım. Aklımızı kullanalım ve çalışmak, çalışmak, çalışmak... Temel tavsiyem bu... Bunu yaptıkları zaman muhakkak iş hayatı yolculuğu güzel ve iyi bir yolculuk olacaktır.

Kaynak: AA