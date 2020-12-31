İş insanı, 100 yıl önce şehit olan askerin yıpranan mezarını yaptırdı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde vatani görevini yaparken 1920 yılında şehit olan Ömer Ünver'in yıpranan mezarı Yozgatlı bir iş insanı tarafından yaptırıldı. İsmini vermek istemeyen iş insanı mezarın baş ucuna Türk Bayrağı dikilmesini sağladı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Kemaliye köyünden vatani görevini yapmak için Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı Sahili'ndeki askeri kışlaya gelen Ömer Ünver, 1920 yılında ağır bir hastalık geçirerek şehit oldu. Dönemin şartlarıyla memleketi Yozgat'a götürülmesi mümkün olmayan Ünver, Babalı köy mezarlığına defnedildi. Ünver'in şehit olmasından yıllar sonra annesi Babalı köyüne oğlunun mezarını görmeye geldi. O dönemde köylüler, anneden aldıkları bilgilerle Ömer Ünver için bir mezar taşı hazırladı. Annesinin 2 defa ziyaret ettiği Şehit Ömer Ünver'in mezarını daha sonra ziyarete gelen kimse olmadı. Zaman içerisinde yıpranan mezarın toprak altında kalan halini geçtiğimiz günlerde Babalı Köyü Muhtarı Metin Yürük sosyal medya hesabında paylaştı. Muhtarın arkadaşının, paylaşımı Yozgatlı bir iş insanına ulaştırmasının ardından, ismini vermek istemeyen bu kişi çalışanlarını köye göndererek muhtarla temasa geçti ve mezarı yaptırdı.

'ÖNCEDEN ÇOK ATIL DURUMDAYDI'

Mezarı yaptırmak için iş insanının kendisine ulaştığını söyleyen Babalı Köyü Muhtarı Metin Yürük, "Bizim askerlerimizden Yozgatlı Ömer Ünver, sıtma hastalığından 1920 senesinde vefat etmiş. Yozgat'a götüremeyince mezarlığımıza gömmüşler. Benim dedemden öğrendiğime göre, 1-2 sefer annesi gelmiş. Ondan sonra da gelen olmamış. Şimdi ismini vermek istemeyen Yozgatlı iş insanlarımızdan birisi bunu duymuş. Mezarını yaptırdı, sağ olsun. Önceden çok atıl durumdaydı. 2 tane taş dikiliydi sadece. Sahip çıktılar. İş insanı bana ulaştı. Ben de yeri gösterdim. Türk Bayrağı'nı astılar buraya" dedi.

- Kocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR